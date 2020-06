La statue de Colbert devant l’Assemblée Nationale. — JOEL SAGET / AFP

La statue de Colbert devant l’Assemblée nationale a été en partie recouverte mardi de peinture rouge au torse et aux jambes et d’une inscription « Négrophobie d’Etat » avec le même matériau sur le socle. L’auteur des dégradations a été arrêté. Ministre de Louis XIV, Colbert est considéré comme à l’initiative du Code noir, rédigé en 1685 et qui a légiféré sur l’esclavage dans les colonies françaises.

Une vidéo postée sur Twitter par la « Brigade antinégrophobie » montre l’auteur du tag être interpellé par la police et se justifier : « Ce qui est interdit, c’est le racisme. Cet homme-là (Colbert) fait l’apologie de la négrophobie ».

Dans le sillage des manifestations antiracistes dans le monde à la suite de la mort de l’Américain George Floyd, les monuments et statues liés à l’histoire coloniale française ou à la traite négrière se retrouvent à nouveau au centre d’une polémique mémorielle. Le piédestal de la statue du général Faidherbe, en plein centre de Lille, a été tagué dimanche des mots « colon » et « assassin » inscrits en rouge, au lendemain d’une manifestation visant à réclamer son retrait de l’espace public.

Une faute ? 0 partage

20Minutes

L’article « Négrophobie d’Etat » : La statue de Colbert devant l’Assemblée nationale vandalisée est apparu en premier sur Snap221.info.