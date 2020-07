La suite après cette publicité

Newcastle a étrillé Bournemouth ce mercredi soir (32e journée de Premier League). Une victoire (4-1) sur le terrain des Cherries à laquelle Allan Saint-Maximin a grandement contribué. À défaut de ne pas avoir trouvé le chemin des filets, l’ancien joueur de l’OGC Nice a inscrit un triplé de passes décisives. Une prestation remarquable et remarquée.

L’homme aux 7 passes décisives et 4 buts en 25 matches cette saison a été félicité par une légende de Newcastle et du football anglais. Le grand Alan Shearer. « Superbe Newcastle, brillant Allan Saint-Maximin », a twitté celui qui a porté le maillot des Magpies de 1996 à 2006. Un message auquel il a ajouté le hash tag #MOTM synonyme d’homme du match. Allan Saint-Maximin n’a évidemment pas manqué de telles éloges et a répondu : « merci beaucoup ».