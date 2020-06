La suite après cette publicité

Newcastle vient d’annoncer les prolongations de contrats de Javier Manquillo, l’ancien pensionnaire de l’Olympique de Marseille, jusqu’en juin 2024, et d’Andy Carroll, jusqu’en juin 2021. Matty Longstaff, dont le bail expire au 30 juin, a accepté de prolonger jusqu’à la fin de la saison en cours, mais rien n’indique que le milieu de terrain restera chez les Magpies au-delà de cette date.

Pour ce qui est des joueurs prêtés, Nabil Bentaleb et Danny Rose ont été autorisés par Schalke 04 et Tottenham à rester jusqu’à l’issue de la Premier League. Pour Valentino Lazaro, les discussions touchent au but avec l’Inter Milan. Enfin, Rob Elliot, Jack Colback, Jamie Sterry et les jeunes Luke Charman, Victor Fernandez, Liam Gibson et Nathan Harker, tous en fin de contrats au 30 juin, ne seront pas conservés.

