Neymar n’a pas su résister, il a fondu en larmes après la défaite face au Bayern Munich ce dimanche (1-0) en finale de Ligue des champions.

L’image fait déjà le tour du monde sur les réseaux sociaux. Quelques minutes après le coup de sifflet final entre le PSG et le Bayern (0-1), Neymar a fondu en larmes au Stade da Luz, à Lisbonne. D’abord sur la pelouse, où ses partenaires comme Gana Gueye et adversaires ont essayé de le réconforter et sur le banc de touche.

