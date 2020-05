Rentré chez lui au Brésil au début de la période de confinement, Neymar a parfois fait polémique sur le respect des consignes sanitaires. Mais le Brésilien continue aussi de se maintenir en forme, d’autant que le PSG pourrait bien devoir achever la Ligue des Champions au courant du mois d’août.

Dans une vidéo promotionnelle, il a dévoilé quelques exercices physiques auxquels ils s’adonnent depuis le début du confinement, invitant ses followers à l’imiter. Le joueur du Paris Saint-Germain n’évoque bien sûr pas les nombreuses rumeurs concernant son avenir et un potentiel retour au FC Barcelone.

Always stay positive and always stay fit! This is how I keep myself ready for upcoming challenges @redbull #RedbullNeymarJrsFive pic.twitter.com/zSPnOEBYgi

