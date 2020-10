Selon l’informateur de Seneweb parmi cette somme, il y a les 1 milliard 45 millions qui ont été mobilisés pour les besoins du Magal du 17 avril à Madinatoul Salam (qui a été finalement annulé à cause de la pandémie de Covid-19) en plus de 2 milliards 500 millions injectés par les autres veuves de Cheikh Béthio et les talibés de la diaspora (600 millions francs CFA).