Selon L’Equipe, un des anciens représentants de Ngolo Kanté le poursuit devant la justice, lui réclamant près de 4 M€, soit 2.621.027.800 Fcfa.

Tandis que ses coéquipiers de Chelsea commencent à préparer la reprise de la Premier League, prévue le 17 juin, Ngolo Kanté pourrait, lui, être confronté à des occupations beaucoup moins reluisantes dans les prochains jours. Selon BeinSports, l’international français, qui a demandé à être dispensé d’entrainement tant que le Covid-19 sévit encore, aurait reçu une assignation à comparaître devant un tribunal de Nanterre. Elle lui a été envoyée par un huissier après que Nouari Khiari, son ancien agent d’image, l’a attaqué en justice. Ce dernier lui réclame un montant de 3,8M€, révèle L’Equipe, ce samedi.

Un conflit qui a trop duré

“Une procédure civile a été engagée. Il y a bien eu des tentatives de réconciliation amorcées par le clan de Khiari, mais elles n’ont rien donné. Ça sera donc à la justice de trancher dans cette affaire et déterminer qui est en tort. Khiari estime que l’international tricolore ne lui a pas versé tout ce qu’il lui devait en termes d’engagements, notamment par rapport au rôle joué dans le contrat paraphé par le joueur avec son équipementier en 2016. C’est pourquoi il réclame des dommages et intérêts”, a expliqué notre source visitée par Senego. Kanté réfute toutes ces allégations par le biais de ses représentants. Et, il a lui-même porté plainte en novembre dernier, pour escroquerie, tentative d’escroquerie, abus de confiance et exercice illégal de la profession d’agent sportif.

