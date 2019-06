Ngoné Ndour s’est vivement attaquée à Zeynoul Sow qui l’a traité de «satan de la musique»

Ça a chauffé hier entre le collectif pour la dissolution de la Sodav et les membres de ladite structure. Ayant convoqué hier les deux parties pour une confrontation, le ministre de la Culture et de la Communication a semblé prendre fait et cause pour la Sodav. Conséquence : les «rebelles» l’ont récusé et demandent l’arbitrage du chef de l’Etat. Ils ont ainsi décidé de maintenir leur mot d’ordre de sit-in devant la Sodav demain au lieu de célébrer la fête de la musique. Lors de la rencontre, Ngoné Ndour s’est vivement attaquée à Zeynoul Sow qu’il a traité de «satan de la musique». Aladji Man et Aliou Kassé, eux, se sont donnés en spectacle devant leur ministre de tutelle.

La querelle entre le collectif des artistes pour la dissolution de la Sodav et les membres de la Sodav a atterri dans le bureau du ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop. En effet, cela fait presque un mois que des artistes ont rué dans les brancards pour dénoncer la Sodav. Avec à leur tête Mame Goor Diazaka, le collectif s’en est vivement pris à la gestion de la Sodavet a déploré le mode de paiement de ladite structure. «Sous l’ère du Bsda (Ndlr : Bureau sénégalais du droit d’auteur), on nous payait trois fois par an. Depuis que la Sodav est là, on ne nous paie qu’une fois l’an», avait soutenu Mame Goor Mboup. Hier, il était dans le bureau du ministre de la Culture et de la Communication, avec Pape et Cheikh, Alioune Kassé, Ndèye Kassé, Zeynoul Sow…. En face d’eux, il y avait la présidente du Conseil d’administration de la Sodav, Ngoné Ndour, son directeur général Aly Bathily, Aladji Man…. Ainsi, le ministre de la Culture et de la Communication les recevait afin d’avoir une idée claire du différend qui les oppose. Abdoulaye Diop avait à ses côtés ses conseillers Aziz Dieng et Coundoul. Un premier exposé de Mame Goor Jazaaka a cloué au pilori la gestion et le mode de paiement de l’équipe de Ngoné Ndour.

Comme s’il s’était fait une idée avant la rencontre, le ministre de la Culture et de la Communication a pris le contre-pied du collectif pour la dissolution de la Sodav. «Le ministre a soutenu que la Sodav fait mieux que le Bsda», narre une source. En guise d’exemple, il soutient que Pape Fall du groupe Pape et Cheikh a reçu beaucoup plus d’argent de la Sodav que du Bsda. D’ailleurs, le ministre a même voulu publier dans les journaux les différents paiements des artistes. Seulement, les artistes lui ont dit que ces paiements étaient assimilables à des salaires et qu’il ne serait pas bien de rendre cela public.

La rencontre a été, par moments, très houleuse. En effet, Ngoné Ndour, qui sans doute en avait marre d’être au banc des accusés, a pointé du doigt Zeynoul Sow, l’accusant d’être le «satan de la musique». Ce, dans le bureau du ministre Abdoulaye Diop. Le ton est aussi monté entre Alioune Kassé et Aladji Man. L’ancien membre du groupe «Daara-j» a voulu l’écraser devant le ministre. Aladji Man a parlé de manque de culture de Alioune Kassé et le fait qu’il ne puisse même pas vivre de son art. Piqué dans son amour propre, Alioune Kassé a rappelé à Aladji Man toutes les malversations dont il était accusé quand il était au groupe Daara-J. le ton est monté et les deux artistes ont failli en venir aux mains.

Déçu des positions du ministre Abdoulaye Diop, le collectif pour la dissolution de la Sodav a récusé le ministre. Désormais, ils ne veulent plus que comme unique interlocuteur le président de la République.

En attendant, le collectif a décidé de boycotter la Fête de la musique, en tenant un sit-in au niveau de la Sodav demain vendredi. D’ailleurs, ils ont déjà déposé une demande pour le sit-in qui a été autorisée.

Samba Thiam

JOTAY