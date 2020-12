« Nguenté parlementaire » : La députée Aminata Diao a baptisé son nouveau né (photos)

Partagez avec vos amis - Tassal xibaar bi



Perdue de vue depuis un bon moment à l’assemblée nationale, c’est ce jeudi qu’est réapparue la députée Aminata Diao Balde lors du baptême de son nouveau née.

Dans une sobriété empreinte d’élégance, le sourire rayonnant, sur un brodé chic, la parlementaire était loin d’afficher la hardiesse dont elle fait œuvre à l’hémicycle.

À côté de son époux, M Baldé,le jeune cadre, la native de Diaobé était entourée de ses parents et de ses amis proches. Dans son domicile à Keur Ndiaye Lo, on apercevait également des personnalités de la République, comme le DG de la Sapco, Me Aliou Sow, et la parlementaire Ndeye Ndiaye. Le tout, dans une ambiance sous haute précautions sanitaires !

