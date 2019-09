Niang Kharagne Lo, le célèbre snappeur aurait été accrédité par la CEDEAO pour couvrir le voyage du président Macky Sall à Monrovia, au Liberia. Pendant ce temps, des journalistes de formation peinent à trouver des accréditations pour ce genre d’événements.

On rappelle qu’il a aussi couvert la campagne électorale du président Macky Sall et aussi accompagné l’équipe nationale de football lors de la CAN qui se déroulait en Egypte.Nous voyons Niang Kharagne Lo ces temps-ci se rapprocher de plus en plus du métier de journaliste en couvrant des événements importants. Cette fois-ci, il serait présenté comme journaliste web.

Sunubuzz