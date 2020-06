La suite après cette publicité

Hassane Kamara, le latéral gauche de Reims, était un homme convoité. Watford et l’Olympique de Marseille étaient sur les rangs, tout comme l’OGC Nice, qui a déjà recruté trois joueurs dont l’international français, qui évolue au milieu de terrain, Morgan Schneiderlin. Finalement, ce sont les Aiglons qui ont enregistré l’arrivée du Rémois de 26 ans, qui avait convenu avec le club champenois d’un départ cet été, un an avant la fin de son contrat.

«En quête d’un latéral gauche, le Gym va enregistrer la signature d’Hassane Kamara (26 ans). L’OGC Nice et le Stade de Reims ont trouvé un accord pour son transfert. Rapide, explosif, et discipliné, le Rémois est tout particulièrement sorti du lot cette saison. Elu « meilleur arrière gauche » de L1 en 2019-20 par le quotidien L’Equipe, le gaucher de 26 ans a enchaîné avec régularité au milieu d’un collectif solide. Son bilan au cours d’un exercice interrompu au mois de mars en raison du Covid-19 : 28 matchs (dont 23 de L1) et 2 très beaux buts, inscrits face à Paris et Monaco (…) Très sollicité, Kamara (74 matchs avec le SDR) a opté pour le projet rouge et noir. Le Club lui souhaite la bienvenue,» peut-on ainsi lire sur le communiqué fourni, ce jeudi, par l’OGCN. Une quatrième recrue donc à Nice où les dirigeants semblent vouloir aller très vite !