Son film “La Belle Époque” encore récompensé

Le 28 mai dernier, Guy Bedos décédait à l’âge de 85 ans. C’est son fils Nicolas qui annonçait la triste nouvelle sur les réseaux sociaux. L’occasion pour le réalisateur de rendre hommage à son célèbre papa. Hommages que l’auteur va multiplier plusieurs fois les semaines suivantes. Après avoir enterré Guy Bedos en Corse avec sa famille, Nicolas Bedos a pu retrouver un peu de joie lors de la 34e édition du Festival de Cabourg qui se tient du 29 juin au 1er juillet. En effet, son film “La Belle Époque” déjà primé aux César en février dernier était sélectionné. A noter que l’évènement est l’un des premiers à avoir eu lieu après le confinement. Il avait d’ailleurs été repoussé. Mardi, Nicolas Bedos a été sacré meilleur réalisateur pour sa comédie dramatique. Une récompense qu’il a partagée avec son ex-compagne mais aussi actrice principale du film Doria Tillier.

Au moment de recevoir son prix, le réalisateur a quelque peu oublié les gestes barrières en embrassant les gens présents sur scène avec lui. “Il n’y avait pas de provocation dans mon geste, il y avait surtout un soulagement. Un soulagement que ça ait l’air, je touche du bois, de recommencer, les festivités. Ça a l’air d’être comme avant… presque”, expliquait Nicolas Bedos à nos confrères de M6 et de BFMTV mardi soir. A noter que Lambert Wilson et Chiara Mastroianni ont reçu les Swan d’or de meilleurs acteurs pour leurs rôles dans “De Gaulle” et “Chambre 212”. Le prix du meilleur premier film a été donné à Hafsia Herzi pour “Tu mérites un amour”. Quant à Zahia Dehar, la comédienne en herbe a été distinguée avec le prix du premier rendez-vous féminin pour le film “Une Fille facile”.

