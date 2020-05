Si l’on connaît bien le parcours de Nicolas Sarkozy, ses trois frères Guillaume, François et Olivier se font un peu plus discrets dans les médias… sans toutefois passer complètement sous les radars, à l’image d’Olivier Sarkozy. Retour sur une fratrie au nom célèbre.

Des quatre fils du clan, Nicolas Sarkozy, 65 ans, est le seul à avoir fait carrière en politique, avec le destin qu’on lui connaît. Son aîné, Guillaume (68 ans), et ses deux cadets, François (60 ans) et Olivier (50 ans) – né d’une autre mère – ont, eux, opté pour des voies très éloignées des ambitions de leur frère, en restant toutefois dans les hautes sphères. Guillaume Sarkozy a longtemps dirigé le groupe de retraite et de prévoyance Malakoff Humanis quand son demi-frère Olivier Sarkozy est devenu un banquier d’affaires avisé et riche. François Sarkozy, pédiatre de formation, a de son côté fondé en 2014 FSNB Health & Care, un cabinet de conseil en stratégie spécialisé dans le secteur de la santé, qu’il préside toujours.

Moins médiatiques que Nicolas Sarkozy, les frères de l’ancien président ont cependant parfois fait aussi les gros titres, notamment Olivier et Guillaume Sarkozy. Le premier pour son mariage en 2015 avec l’actrice américaine Mary-Kate Olsen, l’une des deux jumelles révélées dans la série La Fête à la maison, diffusée à la fin des années 1980. Après cinq ans d’union, ce sont désormais les détails de leur divorce qui s’étalent dans la presse, le banquier ayant notamment sommé l’actrice de quitter leur appartement new-yorkais.

Scandale et soutien

Guillaume Sarkozy, quant à lui, a suscité l’attention des médias pour le mirobolant salaire qu’il aurait continué à percevoir après son éviction de la tête du groupe de prévoyance Malakoff Médéric en 2015. Selon Europe 1, qui s’appuie sur le livre du journaliste François Charpentier, Une nouvelle Sécurité sociale… De Bismark à Macron, après avoir été remercié, le dirigeant est resté dans l’entreprise en tant que délégué aux affaires sociétales et président de la Fondation Malakoff Médéric Handicap. À la clef, Guillaume Sarkozy aurait eu l’assurance de continuer à toucher un salaire de 650 000 euros par an, jusqu’à l’âge de 70 ans.

François Sarkozy, très réservé concernant sa vie privé, est finalement le seul à ne pas avoir fait l’objet d’un battage médiatique. Tout juste s’est-il illustré publiquement comme un soutien inconditionnel pour son frère. Celui qui a suivi toutes ses victoires politiques, de son élection de maire de Neuilly-sur-Seine en 1983 à sa victoire à l’élection présidentielle de 2017, n’a jamais cessé de l’encourager. « Le besoin de reconnaissance de mon frère est profondément touchant ! Je lui ai dit plusieurs fois : ‘Tu es tellement meilleur que les autres, c’est vulgaire de le dire !’ », confiait-il ainsi au Figaro en 2015.

