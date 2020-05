Nigéria Buhari – Le Nigéria à l’instar des autres pays africains est en train de subir de plein fouet les conséquences de la pandémie du coronavirus. En raison de la crise, il est difficile depuis peu, pour le pays de résoudre l’équation population-alimentation. La situation devenant inquiétante a amené les autorités du pays à demander aux acteurs du secteur de l’agriculture de consentir plus d’efforts afin que le pays arrive à nourrir sa population.

L’insécurité alimentaire est grandissante

Plus peuplé que tous les pays de l’Afrique, le Nigéria compte près de 200 millions d’habitants. Alors que le programme des Nations-unis pour l’alimentation et l’agriculture (PAM) avait indiqué que le pays n’avait pas réussi à satisfaire les besoins alimentaires de la population, les conséquences de la pandémie de coronavirus viennent une fois de plus mettre en difficulté le pays en ce qui concerne l’alimentation de sa population. Même si le secteur agricole rapporte assez de devise au Nigeria, elle fait depuis peu, l’objet d’une négligence au profit du pétrole. Face à la crise actuelle, le pays se trouve de plus en plus confronté à l’inquiétante situation alimentaire du pays. “Nigéria Buhari”

Muhammadu Buhari n’a ” pas d’argent pour importer ” des aliments pour sa population

Dans la perspective de centraliser les ressources financières du Nigeria à l’intérieur du pays, le président nigérian avait interdit l’importation des denrées alimentaires sur son territoire. Dans la même perspective, il a imposé de forts taux d’impôts aux pays où entreprises qui souhaitent importer vers le Nigéria. Confronté actuellement à résoudre l’équation de la sécurité alimentaire dans le pays, le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a exprimé sa volonté de voir les agriculteurs fournir plus d’efforts pour nourrir la population. Selon lui, les agriculteurs doivent plus se donner afin que le pays arrive à nourrir sa population. Le pays n’a “pas d’argent pour importer” de la nourriture, a estimé le numéro 1 nigérian, tout en demandant aux agriculteurs de produire plus pour le pays. Depuis l’avènement de la crise, les prix des aliments ont connu une nette augmentation dans le pays, en raison de la baisse des prix du pétrole dans le monde. “Nigéria Buhari”

