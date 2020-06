Publicité

Sept Camerounais dont cinq hommes et deux femmes interceptés à la crique d’Ikot Obong dans l’Etat de Cross River, au Nigeria ont été rapatriés dans leur pays d’origine .

Dans une déclaration publiée par l’officier des relations publiques du NIS, Sunday James, il a été établi que ces Camerounais avaient été interceptés par des officiers des patrouilles maritimes alors qu’ils tentaient d’entrer dans le pays par bateau.

Alors que les Camerounais ont été renvoyés dans leur pays par le poste de contrôle d’Ikang, leur bateau a été mis à la fourrière.

Le contrôleur général du NIS, Muhammad Babandede, a ordonné l’intensification de la patrouille dans les eaux, les voies navigables et les routes intérieures du pays pour empêcher l’entrée de migrants non autorisés et sans papiers.