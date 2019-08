L’ancien capitaine de l’équipe nationale nigériane de football, Nwankwo Kanu, a été nommé assistant spécial principal aux affaires sportives par le gouverneur de l’État d’Imo au Nigéria, rapporte la BBC.

Le gouverneur Emeka Ihedioha a fait cette annonce après que l’ancien capitaine lui a rendu visite pour lui présenter son plus récent trophée de la Confédération du football africain (CAF).

Au cours de sa carrière réussie dans le football, Kanu a joué pour le club néerlandais de l’Ajax, l’Inter Milan et les clubs anglais d’Arsenal, West Bromwich Albion et Portsmouth. Le football du Nigéria connaît actuellement des moments de baisse de forme et les expériences de quelqu’un comme Kanu pourraient toujours servir.