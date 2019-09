Une vidéo qui est devenue virale en ligne montre le moment où un homme est entré dans une église et a volé un sac à main.

L’homme a été filmé par la vidéosurveillance alors qu’il entrait dans une église anglicane à Lagos au Nigeria pour voler un sac de femme.

A partir des images de la vidéosurveillance, on voit l’homme entrer dans l’enceinte de l’église anglicane All Saints de Ketu, Lagos, le dimanche 15 septembre 2019. Il s’est rendu dans l’église et s’est assis, prétendant en être membre.

Peu de temps après, il se leva et partit avec un sac de femme.