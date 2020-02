Les nouvelles bandes à domicile et à l’extérieur du Nigeria viennent d’être présentées par Nike lors de l’événement de la marque à New York, aux côtés des nouveaux maillots de Corée du Sud et des États-Unis.

Ce motif qui couvre la quasi-totalité du nouveau maillot domicile Nigeria 2020 a été dessiné à la main et dérive de robes traditionnelles nigérianes Agbada.

Semblable au maillot de la nouvelle Angleterre, le logo Nike et l’insigne de la fédération sont placés au centre de la poitrine du nouveau maillot domicile du Nigeria 2020. «Naija» est inscrit sur le col intérieur ainsi que sur le dos des chaussettes.

Des shorts et des chaussettes verts complètent le nouvel uniforme à domicile Nike Nigeria 2020.

Inspiré de l’Onaism, un mouvement artistique traditionnel au Nigéria, le maillot extérieur Nike Nigeria 2020 présente un détail graphique de plumes intrigant sur les poignets, le col et les rayures latérales, en forme de zig-zag.

Le short et les chaussettes de la bande extérieure Nigeria 2020 sont gris.

Nike est une société américaine créée en 1971 par Philip Knight et Bill Bowerman. Basée à Beaverton dans l’Oregon, elle est spécialisée dans la fabrication d’articles de sport.

Le Nigeria, un pays africain du golfe de Guinée, possède un grand nombre de réserves et sites naturels. Les zones de conservation comme les parcs nationaux de Cross River et de Yankari comportent des chutes d’eau, une forêt tropicale dense, des savanes et des habitats abritant des primates rares. L’un des sites les plus notables est Zuma Rock, un monolithe de 725 m de haut à la sortie de la capitale Abuja. Il est représenté sur la monnaie du pays.