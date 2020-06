La suite après cette publicité

Fournisseur officiel de la Premier League et de la Serie A, Nike vient de dévoiler un nouveau ballon «Nike Flight» , qui prend la succession du ballon «Merlin» introduit sur le marché durant l’été 2018.

Outre son design qui ne passe pas inaperçu avec des zones en relief et des zones creuses, ce nouveau ballon a la particularité de mettre en avant une nouvelle technologie baptisée «Aerowsculpt» par Nike. L’originalité de cette technologie ? La quasi-absence de couture sur le ballon. Il faut savoir qu’un ballon de foot «normal» est constitué de plusieurs panneaux qui sont soit cousus soit thermocollés tandis que ce nouveau ballon Nike Flight propose une construction à quatre panneaux soudés par fusion, avec 40 % de coutures rigides en moins qu’une balle traditionnelle à 12 panneaux. Cette construction permet d’avoir un point d’appui proéminent pour une performance tactile supérieure.

Cette quasi-absence de couture n’est pas qu’un détail puisque l’aérodynamisme du ballon et donc les trajectoires en sont modifiés. Nike assure dans un communiqué que «le ballon offre un avantage mesurable de 30 % de temps de vol supplémentaire que le ballon Merlin». Cette technologie Aerowsculpt est le fruit de plus de 8 ans de recherche en laboratoire qui ont donné notamment 68 itérations différentes avant le produit final.

«Tout ce qui est fait au laboratoire est ancré dans la science», déclare Kieran Ronan, chargé de la direction des équipements chez Nike. «Ici, nous sommes capables de détecter de petites différences de performance qui peuvent ne pas être perceptibles pour la plupart des athlètes, mais lorsque ces petites différences sont répétées 68 fois, le résultat est un bond notable dans la performance».

Afin de réduire l’oscillation, et donc de créer des trajectoires plus prévisibles et plus régulières, le laboratoire de Nike a mis au point une solution qui favorise le mouvement de l’air autour de la balle plutôt que de saisir sa surface. La technologie Nike AerowSculpt utilise notamment une technologie brevetée de moulage de caractéristiques dans la surface de la balle qui sont conçues pour améliorer l’aérodynamisme et agir de manière similaire aux fossettes d’une balle de golf.

Le ballon Nike Flight utilise aussi de l’encre 3D pour imprimer stratégiquement des “micro-volets”, ce qui permet de s’inspirer des principes de l’aérospatiale et d’optimiser davantage la stabilité aérodynamique.

Une version Premier League et Serie A du ballon devraient être lancées prochainement. On sera donc bientôt fixé sur l'impact de ce nouveau ballon en match.