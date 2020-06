Bernard Blaquart n’est plus l’entraîneur du Nîmes Olympique depuis ce mardi. Le technicien était arrivé chez les Crocos en 2015 et a contribué à l’accession en ligue 1 trois ans plus tard. Il a été remplacé par son adjoint, Jérôme Arpinon. Quelques heures après son départ du club gardois, le désormais ex-entraîneur du NO s’est confié à La Provence . Dans cet entretien, Bernard Blaquart a notamment évoqué les raisons de son départ. Explications.

« Je n’avais plus l’énergie nécessaire pour continuer à entraîner car la saison dernière a été très éprouvante. Dès lors, je m’attendais à une reconversion au sein du club qui n’est jamais venue et j’en ai été très déçu », a-t-il déclaré. Une fin de parcours donc décevante pour celui qui voulait « encore apporter et être utile » au club. Bernard Blaquart est désormais à la retraite mais ne ferme pas entièrement la page du football. S’il souhaite se reposer dans l’immédiat, il n’exclut pas dans le futur de reprendre un poste d’entraîneur, où même un autre rôle dans un club.