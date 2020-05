Les Chamois Niortais ont annoncé ce jeudi l’arrivée de Pape Ibnou Ba (27 ans). L’attaquant sénégalais, représenté par M. Clément Da Costa et DC Global Sport, s’est engagé pour deux ans avec l’écurie de Ligue 2. Une récompense pour le goleador, habitué à faire trembler les filets dans les divisions inférieures (27 buts en National 2 en 2019, 13 en National 3 cette saison).

«Je suis vraiment très content d’avoir signé mon premier contrat professionnel», a-t-il confié à Foot Mercato, plein d’ambitions. «Mon objectif, c’est de me donner à fond pour gagner ma place et, comme tous les attaquants, de marquer beaucoup de buts et faire marquer aussi. Je sais qu’à Niort, je vais réussir», a annoncé celui qui était également dans le viseur de Clermont, Pau ou encore Dunkerque pour ne citer qu’eux. À lui de jouer !