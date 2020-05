Et ce n’est pas la première fois que le rappeur se retrouve propulsé en TT. Souvenez-vous… L’ex de Niska a décidé, agacée par le comportement jemenfoutiste de l’artiste, de tout balancer. Cette dernière a notamment révélé la teneur de leur échange lorsqu’elle lui a annoncé qu’elle était enceinte de leur deuxième enfant. Niska lui aurait alors (si les captures Whatsapp s’avèrent vraies) clairement fait savoir qu’il ne comptait pas le reconnaitre et même pire, qu’il préférait s’occuper de la grossesse d’Aya Nakamura.

“Le bébé avec Aya était voulu ? Parce que tu me dis que tu as merdé, mais t’as merdé avec elle ou avec moi ?”, lui aurait aussi demandé celle qui a partagé la vie de la star de la scène hip-hop ces dernières années. “Avec toi”, lui aurait-il aussitôt et sèchement répondu. L’ex en question a également décidé de montrer ses échanges par messages, sur Instagram cette-fois, avec Aya Nakamura en personne… qui semble, elle non plus, ne pas accorder de grande importance au fait que l’interprète de Réseaux ait mis deux femmes enceintes au même moment. La bombe originaire de Bamako (Mali) lui a simplement glissé un “Mdr bah bonne grossesse !”.

Il semblerait que Niska ne parlerai pas très bien de la mère de ses deux enfants dans ses chansons. Et ce ne serait pas la première fois. Des punchlines que ne supporte plus le frère de cette dernière. Le grand frère aurait agressé et dépouillé le rappeur car ce dernier aurait manqué de respect à sa soeur notamment dans le freestyle “Booska Méchant”. Après cette agression Niska a porté plainte et s’est installé au Maroc.



Le grand frère de la mère des 2 enfants de Niska a agressé et dépouillé le rappeur car ce dernier a manqué de respect à sa soeur notamment dans le freestyle #BooskaMéchant…

Après cette agression Niska a porté plainte et s’est installé au Maroc ! pic.twitter.com/P2SuorKY2c — Rapmedia (@Rapmediadivers) May 21, 2020

