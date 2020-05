Le conducteur a perdu le contrôle de l’engin qui se dirige directement vers le journalier et son ami. Ce dernier esquive l’engin qui le heurte tout de même, pendant que Baba, moins chanceux, se retrouve coincé entre l’engin et un poteau métallique. Il sera écrasé m0rtellement par l’engin. Le conducteur de l’engin a été placé en garde à vue à la police de Guinaw-Rails.

Le web, une passion avant tout… L’amour que j’ai pour le web me pousse à aller de l’avant et me perfectionner.