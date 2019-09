Toujours au sortir du Conseil des ministres, au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris les décisions de caser un de ses proches collaborateurs en la personne de Diène Farba Sarr. Celui-ci a été nommé Délégué Général à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac rose (DGPU) en remplacement de Seydou Sy Sall. Fidèle parmi les plus fidèles de Macky Sall , l’ancien ministre du Cadre de Vie remplace un autre homme de confiance du chef de l’Etat. Qui plus est, Seydou Sy Sall est un homme du sérail qui a jeté les bases de cette structure. Il revient maintenant à son successeur Diéné Farba Sarr d’imprimer son tempo. Quant à Souleymane Soumaré, Docteur d’Etat en Pharmacie, il a été nommé Directeur de l’Office National de Formation Professionnelle (ONFP), en remplacement de Sanoussi Diakité, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Me Bassirou Nngom, très actif dans les procès aux côtés de l’Etat du Sénégal notamment dans la traque des biens mal acquis a été nommé Directeur Général de la Société Nationale de Recouvrement (Snr), en remplacement de Me Boubacar Diallo.

LAS QUOTIDIEN