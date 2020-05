Aussitôt nommé PCA de PETROSEN : Mary Teuw Niane dans le giron des calomniateurs

Les calomniateurs ne baissent jamais les bras au Sénégal. Sitôt qu’ils terminent avec une cible parce qu’ils ont fini de l’atteindre ou ont échoué dans leurs tentatives, qu’ils sont à la recherche d’une autre proie. Le Pr Mary Teuw Niane est l’objet d’attaques, même sorti du gouvernement. A peine, le voilà nommé Président du Conseil d’administration de PETROSEN HOLDING qu’il fait déjà l’objet d’attaques.

En cette période, où tout le monde doit avoir pour seul ennemi la covid-19 et tous les efforts doivent être unis pour en venir à bout, voilà que l’on cherche à distraire pour accuser Mary Teuw Niane d’avoir monnayé sa candidature à la mairie de Saint-Louis pour son poste de Président du Conseil d’administration de PETROSEN HOLDING. Mary Teuw Niane gène-t-il tant ? En tout cas voilà un homme dès qu’il a quitté ses fonctions de ministre, est retourné à l’université pour retrouver son amour de toujours l’enseignement et la recherche.

Malgré tout, il fait l’objet d’attaques malveillantes. Il a déjà subi des attaques comme étant celui qui fomentait des articles parus dans la presse contre son successeur au ministère de l’Enseignement supérieur, Oumar Hanne. C’est comme si, on cherchait à distraire de ses travaux dont pourrait profiter tout le Sénégal, alors que malgré les esprits malveillants, lui n’est ni dans la « complotite » ni dans la calomnie.

Incontestablement, le Sénégal aura besoin de l’apport de toutes ses forces dans l’après covid-19 qui forcément va laisser des séquelles. Il nous faudra agir dans notre mode de pensée, dans notre manière de faire et d’agir. Si vraiment, nous ne voulons à nouveau rater le train du développement. Justement, dans le domaine de l’enseignement, le Pr Mary Teuw Niane vient de faire un véritable plaidoyer sur l’enseignement à distance qui doit être pris en considération dans notre système éducatif. Un plaidoyer qui mérite que l’on s’y penche.

Selon le Pr Mary Teuw Niane, et à juste titre : « Dans une démarche inclusive, en mettant l’accent sur la formation, l’équipement et en sensibilisant sur le changement de paradigme, il est possible de tirer profit du numérique pour renforcer notre système éducatif, de formation et d’enseignement supérieur, en promouvant l’accès universel, l’équité social et territorial, l’accès et le maintien des filles, l’inclusion sociale notamment la prise en charge des personnes vivantes avec un handicap, etc. ».

Il appelle : « Construisons l’écosystème nécessaire à l’enseignement à distance numérique pour tirer profit de nos forts potentiels dans ce domaine afin d’accélérer la démocratisation et la pertinence de l’éducation, de la formation et de l’enseignement supérieur ! »

Voilà un combat qui mérite d’être porté afin de ne pas nous laisser distraire.

Article publié par Sanslimites

L’article Nommé Par Macky…Mary Teuw Niane Victime De « Bandits » est apparu en premier sur Snap221.info.