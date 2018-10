GALSEN221 – Marichou est l’une des actrices les plus adulées du petit écran sénégalais. Elle est très suivie sur les réseaux sociaux et ses publications sont très attendues par ses fans. Pour leur faire plaisir, la « femme » de Pod a dévoilé de nouveaux clichés d’elle mettant en avant sa taille de guêpe et son charme ravageur.