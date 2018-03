(12 photos) : Ama Baldé, Boy Niang 2, Eumeu Séne, le show a été assuré!

GALSEN221 – Boy Niang, en sa qualité d’ambassadeur de la non violence, a pris les devants pour mettre un terme au conflit qui a fini de semer le doute sur l’unité des lutteurs de Pikine. Profitant de la présentation de son drapeau remporté dimanche dernier face à Sa Thiès, le fils de De Gaule a fait un tour chez Ama Baldé, au cœur d’une vive polémique, pour que les tensions s’apaisent et que prouver qu’il existe une véritable union entre les lutteurs de la localité. Un moment que les fans, venus en masse, ont fortement apprécié et savouré.