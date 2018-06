Mondial 2018: “Lions”, l’honneur de l’Afrique repose sur vos épaules

GALSEN221 – L’équipe nationale du Sénégal affronte la Pologne, ce mardi 19 juin, à 15 heures GMT. Plus qu’une entrée en lice, cette rencontre marque le retour des “Lions” de la Téranga en Coupe du monde, après 16 longues années d’absence et leur première participation à la prestigieuse compétition.

En Russie, sur la pelouse du Spartak Moscou, les hommes d’Aliou Cissé ne jouera pas uniquement pour leur peuple. En effet, ils joueront également pour l’Afrique qui a vu ses quatre autres représentants perdre lors de leur entrées en matière. Il s’agit bien évidemment de l’Égypte, du Maroc, du Nigeria et de la Tunisie. Il sera donc question de l’honneur de tout un continent contre la bande à Robert Lewandowski qui a récemment déclaré avoir “faim de buts”.

Le jeu

Aliou Cissé a affûté ses armes pour la dernière fois ce lundi lors de la dernière séance d’entraînement de l’équipe avant le grand saut. S’il compte dans ses rangs un certain Kalidou Kalidou qui est considéré comme l’un des meilleurs défenseurs actuels du monde, le sélectionneur national pourra également miser sur la vitesse de ses attaquants Sadio Mané et Ismaila Sarr qui profiteront des moindres espaces pour faire mal à une solide défense Polonaise. Si le poste de gardien de but suscite encore des interrogations, Khadim Ndiaye devrait confirmer sa grande forme du moment en étant titularisé au poste de gardien de but. Si Cheikhou Kouyaté est annoncé dans l’axe, Gana Guèye et Alfred Ndiaye sont plébiscités pour amener le punch du championnat anglais au milieu de terrain. En résumé, les “Lions” devront se montrer solide en défense et profiter de la vitesse de leurs attaquants pour prendre en contre des Polonais dont le jeu est tourné vers l’offensive.

L’adversaire

La Pologne est vue comme le grand favori du groupe H. Avec à sa tête un certain Robert Lewandowski, meilleur buteur des éliminatoires de la zone Europe, elle tentera de lancer un message fort pour son entrée en lice et écarter ainsi un sérieux candidat pour une place qualificative en huitièmes de finale. Au niveau du jeu, les Polonais sont durs sur l’homme et dangereux lorsqu’il s’agit d’exécuter des coups de pied arrêté. En résumé, la défense sénégalaise devra se montrer attentive et solide si elle ne veut pas se faire prendre dans le dos ou manger sur les duels aériens.

L’enjeu

Polonais et Sénégalais ne s’étaient jamais rencontrés par le passé. Il s’agit donc d’une grande première pour les deux nations. Tout le monde le sait, une entrée en lice peut avoir une grande influence sur la suite de la compétition. Face à l’un des deux sérieux prétendants à une qualification au tour suivant, Sadio Mané et ses collègues devront sortir le grand jeu et se mettre ainsi en bonne posture avant d’affronter le Japon lors de leur deuxième sortie puis la Colombie, pour une der qui s’annonce étincelante. En résumé, perçus comme de sérieux outsiders, les “Lions” devront confirmer les espoirs placés en eux, tout en s’offrant une chance de continuer à rêver d’une qualification en huitièmes. Et, cela passe par un résultat positif sur la pelouse du Spartak.

Galsen221.com