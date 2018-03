Photo: Accident entre un car Ndiaga Ndiaye et un camion

1 mort et 19 blessés, c’est le bilan d’un violent accident survenu sur la Route nationale n°1 de Fatick.Un car «Ndiaga Ndiaye» est entré en collision avec un camion, selon la Rfm, faisant 19 blessés dont 8 d’entre eux sont dans un état critique.

Les victimes de cette collision ont été transportées à l’hôpital régional de Fatick.

Chaque année, au Sénégal, environ 500 personnes perdent la vie sur ses routes. L’année 2017 fut particulièrement macabre comme celle de l’année 2016.

Même si pour le moment aucun bilant annuel n’a été publié par les autorités, en 2017, des accident aux bilans lourdement macabre ont frappé le pays. A l’occasion du Grand Magal de Touba qui s’illustre souvent par des accidents spectaculaires, l’année qui s’écoule a été la plus terrible depuis sa célébration. Cinquante-et-un accidents de la circulation, dont deux mortels. Le nombre de personnes décédées lors du Magal 2017 s’élève à 44 victimes. Depuis le début de l’année 2017, plusieurs centaine de personnes ont perdu la vie dans des accidents de la circulation au Sénégal.

Au total, plus de 272 individus sont morts dans des accidents de la route en six mois (de janvier à juin).

Le ministère des Infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement évaluait l’année dernière le coût de ces accidents à plus de 77 milliards de F CFA par an, soit 1% du Produit intérieur brut (Pib).