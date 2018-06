(03 Photos) Ngaaka Blindé prouve qu’il « rentabilise » son séjour à Reubeuss et envoie un message à ses fans

GALSEN221 – Ngaaka Blindé ne se tourne pas les pousses à Reubeuss et il le démontre. Incarcéré depuis des mois pour une affaire de faux billets de banque, le rappeur profite de sa détention pour se consacrer à sa passion qui est bien évidemment l’écriture. Dans ce sens, Galsen221 est en mesure de vous dire que l’artiste a rédigé une multitude de textes contenue dans six (6) cahiers de 100 pages. Autant dire qu’il a trouvé une manière de s’occuper.

A travers cela, il prouve à ses nombreux fans et sympathisants qu’il n’a pas baissé les bras et qu’il compte revenir encore plus fort, avec une certaine maturité au niveau de l’écriture.

« On ne devient pas une Légende dans un rêve. On devient une Légende grâce à ce que l’on laisse derrière. Grâce à ce qu’on a légué à tout un peuple. Être une Légende c’est être la référence de toute une génération. Et, Une référence tire les leçons du passé. Elle concrétise le présent et pense au futur ». Voilà des mots qui sont tirés d’un des nombreux textes rédigés par le natif de Guédiawaye.

Les fans de « King Baba » peuvent donc être rassurés : leur idole va et… sa plume également.

Galsen221.com