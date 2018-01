Baba Hamdy, face à la presse, a attiré l’attention sur les effets néfastes causés par la trop forte présence des influences étrangères dans notre musique nationale, le Mbalakh.

Selon lui, copier par exemple l’afro beat n’arrange pas les choses, et bien au contraire, va plomber considérablement l’originalité de notre musique. Elle empêche une véritable explosion au niveau international et agit de manière néfaste sur l’économie et la vente de la destination Sénégalaise.

dakaractu