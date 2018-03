Vidéo: Le coup de matraque à la nuque de la police espagnol sur un immigré

Galsen221- Ces images sont le genre d’images que personne ne voudrait voir. La violence policière à travers le monde est une réalité. Sur la vidéo, on peut voir une personne qui selon nos confrères de Senego serait le Sénégalais Ousseynou Mbaye debout de manière stoïque, immobile refusant de courir n’étant aucunement menaçant envers les policiers espagnols. Ces derniers se sont avancés vers lui et on commencé à le matraquer, soudainement celui qu’on pourrait de policier le plus abject, sournois et méprisables qu’il soit lui a asséné un violent coup de matraque dans la zone du coup ce qui a eu pour effet de le faire évanouir sur le coup, car il est tombé tel un château de cartes pour se fracasser sur le sol. Il est clair que ces images témoignent que la personne sur la vidéo a été visiblement victime de la brutalité policière.

À nos compatriotes sénégalais nous lançons un appel parfois vous vous retrouverez souvent en face de policiers racistes, qui profitent de leur fonction pour laisser exprimer leur rancoeur, alors de grâce méfiez-vous. D’autant plus, il est fort probable que ce policier risque de s’en sortir sans aucun problème, car dans certains pays la vie d’un noir ne vaut pas mieux que la vie d’un rat ou d’un chien tel est la triste réalité. Donc de grâce, évitez les confrontations directes avec les «bêtes».

