Voici la composition du groupe du Sénégal pour le mondial 2022

La composition du groupe du Sénégal pour le mondial 2022 désormais connue

GROUPE A

QATAR

EQUATEUR

SENEGAL

PAYS BAYS

La Coupe du monde de football 2022 est la 22e édition de la Coupe du monde de football, compétition organisée par la FIFA et qui réunit les meilleures sélections nationales. Elle se déroulera au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 20221, jour de la fête nationale du Qatar et une semaine avant Noël, avec une estimation du marché télévisuel potentiel à 3,2 milliards de téléspectateurs. La période inédite à laquelle se déroulera le tournoi est liée au climat du Qatar et aux trop fortes chaleurs y régnant, particulièrement aux dates où se déroule habituellement la compétition (mai-juin-juillet).

La présence du Qatar, qualifié d’office en tant que pays hôte de la compétition, perpétue la tradition des équipes faisant leur apparition pour la première fois dans l’histoire de la Coupe du monde même s’il s’agit de la première fois qu’aucune nouvelle nation ne se qualifie sur le terrain. Dépourvu d’infrastructures sportives adaptées, l’État qatari doit engager de grands chantiers de construction qui soulèvent de fortes critiques. Plus de 37 ouvriers étrangers trouvent la mort sur les chantiers du Mondial 2022 selon les sources gouvernementales, un chiffre que de nombreuses organisations et journalistes estiment fortement sous-évalué2.

La Coupe du monde de 2022 est la septième et dernière édition du mondial à compter 32 participants (depuis 1998). En 2018, la FIFA envisage cependant la possibilité d’anticiper le passage du tournoi à 48 équipes prévu pour 2026 et de l’appliquer en 20223,4, mais elle renonce à cette idée dès le printemps 2019 en raison de trop grandes difficultés à surmonter pour modifier et adapter une organisation initialement prévue pour accueillir 32 équipes et non 485. En novembre 2021, l’équipe du Brésil se qualifie et demeure la seule sélection à avoir disputé l’intégralité des phases finales. Avec l’équipe Auriverde cinq fois titrée, tous les champions du monde sauf l’Italie éliminée en barrages, ont décroché leur place : Allemagne, Angleterre, Espagne, France, Argentine et Uruguay. Au 1 avril 2022, vingt-neuf équipes sont qualifiées pour le Mondial qatari. La Russie, engagée dans les barrages, est exclue de la compétition par la FIFA à la suite de l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe.

Le tirage au sort des poules du premier tour de la phase finale a lieu le 1er avril à Doha. À ce stade, trois places restent encore vacantes, un dernier barrage européen et deux autres intercontinentaux restant à disputer au mois de juin.

La planète retient son souffle. Ce vendredi, à partir de 16h en temps universel (soit 18h heure française), Doha et le Qatar accueillent en effet le tirage au sort de la Coupe du monde 2022, avant d’abriter la phase finale du 21 novembre au 18 décembre prochains. Connus depuis moins de 72 heures, les 5 représentants africains vont être fixés. Une chose est sûre : ils peuvent s’attendre à tomber sur du lourd puisque le Sénégal, le Maroc et la Tunisie ont dû se contenter du chapeau 3, tandis que le Cameroun et le Ghana ont hérité du plus mauvais, le 4. Ceci étant dit, tous les tirages ne se valent pas et voici quels seraient les meilleurs et les pires tirages pour nos 5 ambassadeurs.

Le meilleur tirage pour le Sénégal, le Maroc et la Tunisie (chapeau 3) : Qatar, Etats-Unis, Arabie Saoudite.

Alors que la France, le Brésil, l’Espagne ou encore l’Angleterre figurent dans le chapeau 1, les autres sélections rêvent évidemment de tirer le Qatar, qui constituerait un tirage très favorable malgré l’arbitrage maison entrevu à la Coupe Arabe auquel on peut s’attendre. Dans le chapeau 2, les Etats-Unis ont terminé seulement 3es des qualifications en Zone Concacaf et constitueraient un moindre mal par rapport aux Pays-Bas ou à l’Allemagne pour ne citer qu’eux. Enfin, dans le chapeau 4, l’Arabie Saoudite d’Hervé Renard semble prenable (le vainqueur du barrage Costa Rica-Nouvelle Zélande serait plus abordable, mais ce tirage serait impossible en raison de la présence des Etats-Unis car deux sélections issues d’une même confédération autre que l’Europe ne peuvent s’affronter dans le même groupe).

Le pire tirage pour le Sénégal, le Maroc et la Tunisie (chapeau 3) : Brésil, Allemagne, Canada.

A contrario, une telle poule ferait vraiment office de groupe de la mort avec les deux nations les plus titrées (avec l’Italie) dans l’histoire du Mondial, et le Canada qui possède une belle génération (Jonathan David, Alphonso Davies) et qui s’est qualifié le premier dans la zone Concacaf.

Le meilleur tirage pour le Cameroun et le Ghana (chapeau 4) : Qatar, Etats-Unis, Iran.

Pour le Cameroun et le Ghana, le Qatar et les Etats-Unis constitueraient également un moindre mal, mais il faudra aussi hériter d’une équipe du chapeau 3. Dans celui-ci, c’est peut-être l’Iran, plus que la Serbie, qui a poussé le Portugal en barrages, qui ferait office de meilleur tirage même si les Perses avaient fait très mal au Maroc il y a quatre ans (1-0).

Le pire tirage pour le Cameroun et le Ghana (chapeau 4) : Brésil, Allemagne, Pologne.

A l’inverse, un trio Brésil-Allemagne-Pologne constituerait un tirage cauchemardesque pour le Cameroun et le Ghana. En espérant une issue plus clémente ce soir !

La composition des chapeaux pour le tirage au sort de la Coupe du monde 2022

Chapeau 1 : Brésil, Belgique, France, Argentine, Angleterre, Espagne, Portugal et Qatar (pays hôte).

Chapeau 2 : Mexique, Pays-Bas, Danemark, Allemagne, Uruguay, Suisse, Etats-Unis, Croatie.

Chapeau 3 : Sénégal, Iran, Japon, Maroc, Serbie, Pologne, Corée du Sud, Tunisie.

Chapeau 4 : Cameroun, Canada, Equateur, Arabie saoudite, Ghana, qualifié européen (Pays de Galles – Ecosse ou Ukraine), vainqueur barrage intercontinental 1 (Pérou – Emirats arabes unis ou Australie), vainqueur barrage intercontinental 2 (Costa Rica-Nouvelle Zélande).