On en sait un peu plus sur l’absence de Astou Traoré de la liste des 12 Lionnes retenues pour le tournoi préolympique de novembre. Selon Cheikh Sarr, c’est la capitaine elle même qui a demandé à ne pas être convoquée pour pouvoir bien se préparer avec son nouveau club.

Les raisons de l’absences de Astou Traoré

Le sélectionneur national des lionnes a confié que c’est Astou Traoré elle même qui a demandé à être dispensée pour le tournoi de Maputo. « Astou n’est pas sur la liste parce que simplement elle a demandé à ce qu’on lui laisse le temps de rester avec son nouveau club (en Angola) qu’elle vient de rejoindre tout dernièrement. Voilà les raisons. Il n’y a rien d’autres », a révélé Cheikh Sarr interrogé par nos confrères de « Le Quotidien ».

On connaît ce que Astou représente pour cette Equipe nationale

Et le technicien de poursuivre : «C’est la capitaine et on connaît ce que Astou représente pour cette Equipe nationale. Mais quand elle n’est pas disponible, on ne peut qu’accepter sa décision», a précisé Cheikh Sarr.

Problème de libération pour les «Américaines»

Pour ce qui est des «Améri­caines» dont Yacine Diop, Léna Niang ou encore Fatou Diagne, le sélectionneur parle de problème de libération. «Toutes les filles qui jouent aux Etats-Unis ne peuvent pas être libérées durant cette période. Il n’y a pas d’accord entre la Fiba et les Universités américaines pour une libération des joueuses durant cette période», a précisé Cheikh Sarr.

Début de la compétition

L’Equipe nationale débute sa préparation le 11 nombre prochain à Dakar avant de disputer son premier match le 14 novembre face à l’Angola, puis le Mali deux jours plus tard. A noter que seuls deux pays seront qualifiés pour la dernière fenêtre des qualifications pour les Jeux de Tokyo 2020.