Dans un récent point d’actualité, les autorités sanitaires mettent en garde contre les huiles essentielles, inefficaces contre le coronavirus… et potentiellement nocives pour la santé.

C’est l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) qui le dit : les huiles essentielles « ne constituent pas un moyen de lutte » efficace contre le coronavirus.

Dans un point d’actualité publié ce mardi 28 avril 2020, les autorités sanitaires ont identifié plusieurs situations « à risque » en lien avec les huiles essentielles.

Par exemple : l’auto-médication par utilisation d’huiles essentielles par voie orale pour « renforcer les défenses naturelles » et « lutter contre le coronavirus », la pulvérisation d’huiles essentielles pour « assainir un espace clos » par une personne à risque (personne asthmatique) ou encore l’utilisation inappropriée des huiles essentielles pour « désinfecter un masque chirurgical ». Autant de mauvaises idées à bannir !

Ne pas prendre d’huiles essentielles contre le coronavirus

Car, bien que naturelles, les huiles essentielles ne sont pas anodines pour la santé : l’Anses (en collaboration avec les Centres antipoison) souligne que les sprays et les pulvérisateurs d’aromathérapie, en particulier, peuvent être responsables de « symptômes irritatifs des yeux, des voies aériennes supérieures (bouche, nez, gorge, larynx et trachée), ainsi que des symptômes de toux et de difficultés respiratoires ».

Sans oublier la pollution de l’air intérieur : les huiles essentielles en diffusion peuvent ainsi répandre des composés organiques volatils (COV) dans la maison – et certains sont irritants ou sensibilisants…

La recommandation des experts ? » Il est important de respecter les conditions d’utilisations de ces huiles essentielles (voie d’administration, dose, zone d’application). (…) Les personnes souffrant d’affections respiratoires (notamment les personnes asthmatiques) et les femmes enceintes ou allaitantes ne doivent pas utiliser des huiles essentielles. Avant tout usage (…) demander conseil à un pharmacien. » Contre le coronavirus, les gestes-barrières et le port du masque suffisent…

Source : communiqué de presse Anses

