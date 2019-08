Le maire de Mermoz Sacré-cœur, Barthélémy Dias, s’est indigné de la non-libération de l’ex député-maire, Khalifa Ababacar Sall, à l’occasion de l’Aid El-Kabir 2019.

Pseudo farce

A l’annonce de la nouvelle faisant état de la non-libération de l’ancien maire de Dakar, Barthélémy Dias s’est passé de réaction. Ou presque ! En effet, le maire de Mermoz Sacré-cœur s’était contenté de reprendre un post que Khalifa Ababacar Sall a couché sur sa page facebook pour formuler ses vœux de paix et de prospérité au Sénégal. « Je suis obligé de réagir suite à toute cette tristesse suscitée suite à une pseudo farce qui devrait libérer Khalifa Sall« , a écrit Barthélémy Dias sur sa page facebook.

Commentaire

Depuis la publication de la liste des 426 personnes graciées, les commentaires foisonnent sur la toile. En effet, la polémique s’est enflée en raison de la non-libération de Khalifa Ababacar Sall. Barthélémy Dias de dire qu’il n’a aucun commentaire à faire. Et de poursuivre : « Parce que j’ai dit qu’on ne doit rien attendre d’un idiot satisfait. Qui se sent morveux n’a qu’à se moucher) et surtout pas de dialogue avec lui. »

Vengeance

Le maire de Mermoz Sacré-Cœur est catégorique. Connu pour son soutien sans faille à l’ancien maire de la ville de Dakar, Dias-fils ne compte rien lâcher. Et cela, quitte à aller jusqu’à la vengeance avec l’actuel locataire du Palais de Roume. « La vengeance est un plat qui se mange froid !!! A bon entendeur salut!!!