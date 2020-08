Le Président de la République qui a été ce week-end à Médina Baye pour présenter ses condoléances suite à la disparition du Khalif de la cité religieuse n’est pas passé à Léona Niassène.

Ce qui a provoqué la réaction du Palais Ahmadyana qui a publié un communiqué pour afficher son indignation. Texte intégral :

Le Président Macky Sall s’est rendu samedi matin à Médina Baye pour présenter ses condoléances à la famille Niassene. En passant devant Léona Niassene, sans y effectuer les mêmes civilités. A-t-il voulu par là sanctionner Léona Niassene à cause de sa position sur la fermeture des mosquées ? En d’autres termes a-t-on sanctionné une partie d’une famille parce qu’elle n’était pas bien mackillée ?

Cela pose problème parce que la famille est la même. Léona et Médina Baye sont issues du même Elhadj Abdoulaye Niasse. Baye Niasse et Mame Khalifa Niasse sont des frères de même père. Et la majorité des enfants de Mame Khalifa sont des cousins, coté maternel, de ceux de Baye Niasse. Parce que leurs mères sont des sœurs. La mère de feu Serigne Mukhtar Ibrahim Niasse est la sœur utérine de la mère de Serigne Cheikh Tidjane Niasse Khalife de Léona Niassene. Non seulement leurs pères sont des frères mais leurs mères sont des sœurs!

Les interrogations sont, somme toute, légitimes.

Macky joue-t-il à la division de la famille alors que les plaies sont se sont cicatrisées et ne laissent plus aucune trace? La famille Niassene agit maintenant comme une seule entité.

Si le Président avait demandé à Léona Niassene de se déplacer à Médina Baye pour que les condoléances soient présentées à la famille Niassene on aurait compris. Mais quand l’unité et l’entente entre Léona Niassene et Médina Baye gêne Macky Sall, c’est gravissime.

