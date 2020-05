Le patron de Lyon peut être qualifié de mauvais perdant. En effet, depuis l’annonce de l’arrêt du championnat de France et qui donne le sacre au Paris Saint Germain suivi de l’Olympique de Marseille et de Rennes les qualifiant du coup à la prestigieuse ligue des champions, le patron de Lyon ne peut pas digérer cette situation inattendue causée par la pandémie du Coronavirus. C’est pour cela que Jean-Michel Aulas avait annoncé dans L’Equipe qu’il allait porter plainte contre Jacques-Henri Eyraud pour diffamation.

Dimanche, dans le JDD, le président de l’OM a notamment suggéré d’administrer un « vaccin antidéfaite » à Aulas.

Une rivalité entre les deux Olympiens qui ne date pas d’aujourd’hui risque de continuer de plus belle. En tout état de cause, cette année c’est du côté du club phocéen que les matchs de ligue des champions vont se jouer et qui connaît la chaude ambiance du stade Vélodrome sait de quoi on va s’attendre.

Quand au Groupama stadium, il devra attendre la prochaine fois pour briller.