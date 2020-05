Depuis un certain temps, le gouvernement du Sénégal a interdit toutes sortes de rassemblements.

Depuis un certain temps, le gouvernement du Sénégal a interdit toutes sortes de rassemblements. Après la sortie nocturne des fils à papa, voici une autre vidéo qui montre un flagrant délit. Dans cette vidéo, les membres de la famille d’une célébrité organisent un grand mariage dans une demeure. Et sans prendre en compte les mesures d’interdiction et la distanciation sociale. Regardez !

