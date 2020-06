La suite après cette publicité

Dans le cadre des quarts de finale de la FA Cup, Manchester United doit affronter Norwich City ce samedi à 18h30, à Carrow Road. Après leur match nul contre Tottenham (1-1) et leur victoire face à Sheffield United (3-0) en Premier League, les Red Devils vont tenter d’atteindre le dernier carré de cette coupe. Les Canaries, qui n’ont pas gagné depuis la reprise (2 défaites en championnat), vont eux vouloir créer la surprise.

Côté mancunien, Ole Gunnar Solskjær conserve son 4-2-3-1 mais se passe de ses Français. Paul Pogba et Anthony Martial vont en effet débuter la rencontre sur le banc de touche. Le trio Mata-Bruno Fernandes-Jesse Lingard a été choisi pour accompagner Odion Ighalo. De l’autre côté, Daniel Farke a décidé de titulariser Teemu Pukki, Todd Cantwell ou encore Emi Buendia.

Le XI de Norwich

Pukki, Cantwell and Buendia return to the starting XI! pic.twitter.com/Bt0DkXof2w

Le XI de Manchester United

Here’s how we line up at Carrow Road for our #FACup quarter-final clash!

Let’s do this, Reds #MUFC @DHLManUtd

— Manchester United (@ManUtd) June 27, 2020