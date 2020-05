Après une cabale de courte durée, le jeune C. Diop, âgé d’une vingtaine d’années, a été finalement arrêté par les éléments de la brigade de gendarmerie de Tivaouane à Taïba Ndiaye, rapporte la Rfm.

Pour rappel le jeune C. Diop avait aspergé d’essence son père, avant de le brûler vif. Après son forfait, il avait pris la poudre d’escampette. Son père qui avait été acheminé au centre hospitalier régional, finira par rendre l’âme. Selon la Rfm, le jeune C. Diop a agi ainsi, car il ne pouvait plus supporter que son père maltraite sa mère après lui avoir pris une co-épouse.

Xibaaru

