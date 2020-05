La partie prend fin. Jour de défaite pour Maureen, la maestro de N’oubliez pas les paroles. Très fière d’avoir battu Arsène, le quatrième plus grand champion du jeu, indétrônable jusque-là, c’est désormais à son tour de quitter l’aventure…

Maureen est officiellement la cinquième plus grande maestro du jeu de Nagui. Après de nombreuses critiques à son sujet, la candidate a prouvé aux téléspectateurs qu’elle avait bel et bien sa place parmi les meilleurs. Preuves à l’appui : en plus d’avoir intégré le podium des cinq meilleurs, Maureen repart, à seulement 29 ans, avec la très jolie somme de 274 000 euros. De quoi se faire plaisir.

À ce sujet, la maestro a déjà quelques idées. Mais surtout un projet en particulier, « J’envisage l’achat d’un bien immobilier, principalement.”. Mais bien plus que l’argent, N’oubliez pas les paroles a, en quelque sorte, changer la vie de l’ancienne candidate, « Ça a déjà changé certainement quelque chose en moi. Je me suis prouvé que je pouvais participer à cette émission : c’est un bel accomplissement personnel, au-delà des gains financiers. J’aime bien le jeu. D’être arrivée aussi loin, c’est beau. » Ne voulant pas vraiment passer à la télé au départ, Maureen s’est finalement prise au jeu, et ne regrette rien. Au contraire, elle est très fière d’avoir pu battre le grand maestro Arsène, qui était pour elle « l’un des meilleurs », et surtout très contente d’appartenir à la grande famille des maestros.

D’ailleurs, la candidate sera de retour pour le Tournoi des Maestro 2020 à partir de ce samedi 30 juin, en direct sur France 2. Et heureusement, car Maureen est un peu triste de son départ, « J’ai eu un petit pincement au cœur », arrivé en pleine crise sanitaire, « avec toutes les mesures sanitaires, il n’y a pas eu d’embrassade avec Nagui. C’était un peu froid de partir comme ça. Mais je suis très heureuse pour mon challenger ». On la comprend. Souhaitons maintenant bonne chance au nouveau futur maestro…

