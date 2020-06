Mark Zuckerberg a réagi à la mort d’un certain nombre d’Afro-Américains résultant de la brutalité policière et il a révélé les efforts qu’il déploie pour utiliser sa plateforme pour lutter contre l’injustice raciale.

Mark Zuckerberg, Le fondateur de Facebook a pleuré le meurtre non seulement de George Floyd, mais aussi de Breonna Taylor, Ahmaud Arbery et d’autres.

Il a condamné la brutalité policière en disant que “cela nous rappelle jusqu’où notre pays doit aller pour donner à chacun la liberté de vivre dans la dignité et la paix”.

“Cela nous rappelle encore une fois que la violence que vivent les Noirs en Amérique aujourd’hui fait partie d’une longue histoire de racisme et d’injustice”, a-t-il ajouté.

Il a en outre déclaré que “les organisations qui luttent pour la justice ont également besoin de financement” et que “Facebook engage 10 millions de dollars supplémentaires pour les groupes travaillant sur la justice raciale”. Mark Zuckerberg a reconnu que l’argent ne serait pas suffisant mais ils font des efforts pour en faire bon usage.

Il a ajouté que lui et sa femme, Priscilla Chan, faisaient des dons depuis des années pour lutter contre l’injustice raciale et continueraient de le faire grâce à leur initiative. Il a déclaré: “L’initiative Chan Zuckerberg a été l’un des plus grands bailleurs de fonds, investissant ~ 40 millions de dollars par an depuis plusieurs années dans des organisations qui luttent contre l’injustice raciale”.

Il a écrit:

«La douleur de la semaine dernière nous rappelle jusqu’où notre pays doit aller pour donner à chacun la liberté de vivre dans la dignité et la paix. Cela nous rappelle encore une fois que la violence avec laquelle vivent les Noirs en Amérique aujourd’hui fait partie d’une longue histoire du racisme et de l’injustice. Nous avons tous la responsabilité de créer le changement.

“Nous sommes solidaires de la communauté noire – et de tous ceux qui œuvrent pour la justice en l’honneur de George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery et bien trop d’autres dont les noms ne seront pas oubliés.

“Pour aider dans ce combat, je sais que Facebook doit faire plus pour soutenir l’égalité et la sécurité de la communauté noire à travers nos plateformes. Aussi difficile que cela puisse être, je suis reconnaissant à Darnella Frazier d’avoir publié sur Facebook sa vidéo de George Floyd. assassiner parce que nous avions tous besoin de voir cela. Nous devons connaître le nom de George Floyd. Mais il est clair que Facebook a aussi plus de travail à faire pour assurer la sécurité des gens et s’assurer que nos systèmes n’amplifient pas les biais. Mark Zuckerberg

«Les organisations qui luttent pour la justice ont également besoin de financement. Facebook s’engage donc à verser 10 millions de dollars supplémentaires à des groupes travaillant sur la justice raciale. Nous travaillons avec nos conseillers en droits civils et nos employés pour identifier les organisations locales et nationales qui pourraient le plus efficacement utiliser ce droit maintenant.

«Je sais que 10 millions de dollars ne peuvent pas résoudre ce problème. Cela nécessite des efforts soutenus et à long terme. L’un des domaines sur lesquels Priscilla et moi avons personnellement travaillé et où le racisme et les disparités raciales sont les plus profondes se trouve dans le système de justice pénale. Nous avons beaucoup parlé de notre travail à ce sujet, mais l’Initiative Chan Zuckerberg a été l’un des plus grands bailleurs de fonds, investissant ~ 40 millions de dollars par an depuis plusieurs années dans des organisations qui luttent contre l’injustice raciale. Priscilla et moi-même nous sommes engagés dans ce travail, et d’être dans ce combat pendant de nombreuses années à venir. Cette semaine a montré clairement ce qu’il reste à faire.

“J’espère qu’en tant que pays, nous pourrons nous unir pour comprendre tout le travail qui reste à accomplir et faire ce qu’il faut pour rendre la justice – non seulement pour les familles et les communautés qui souffrent actuellement, mais pour tous ceux qui portent le fardeau de inégalité.” Mark Zuckerberg

AfroPlanete

L’article “Nous soutenons la communauté noire” Mark Zuckerberg révèle son intention d’utiliser sa plateforme pour lutter contre l’injustice raciale est apparu en premier sur Snap221.info.