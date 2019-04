Nouveau DG du Coud : Abdoulaye Sow brise le silence et lance un message aux étudiants

Réagissant à la suite de sa nomination, le nouveau directeur général du Coud (centre des œuvres universitaires de Dakar), Abdoulaye Sow (vice-président de la Fsf) a invité les étudiants de l’université de Dakar (Ucad) de l’ « accompagner ». Joint par Seneweb, l’adjoint d’Augustin Senghor soutient d’emblée : « je rends grâce à Dieu et je remercie le président Macky Sall d’avoir placé son choix sur moi ».

Avant d’ajouter: « je souhaite que les étudiants m’accompagnent dans cette tâche parce que le Coud est un établissement public à caractère administratif qui a pour vocation d’assister et d’aider les étudiants ». « Cette mission, souligne-t-il, je ne la porterai pas seule. Je la porterai avec tous les employés que je trouverai là-bas mais aussi avec les étudiants, en les écoutant et en faisant tous ce qui est possible en fonction des moyens mis à notre disposition ».

