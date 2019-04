Selon certaines indiscrétions, Mame Mbaye Niang ne détient pas encore son décret de nomination. Ce dernier avait bel et bien juré qu’il avait été nommé et que le décret sera très bientôt publié dans le journal officiel. D’après des informations recueilli auprès de nos confrères de Beut7, “Macky Sall aurait purement et simplement bloqué la nomination au motif que l’ex-ministre de la Jeunesse a fuité l’information”.

GALSEN221TV