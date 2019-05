Nouveau guide des Thianta : S. Saliou Thioune livre les secrets de l’écharpe qu’il porte autour du cou

Le nouveau guide des Thiantacounes, a révélé pourquoi il porte une écharpe autour du cou; depuis qu’il a été intronisé par le Khalife général des Mourides.

« Serigne Bass Abdou Khadre, qui m’a reçu au nom du Khalife, m’a ordonné de ne jamais l’enlever. On n’a pas le droit de le mettre devant le marabout. Si je l’ai fait, c’est parce qu’ils me l’ont autorisé. Je suis, désormais, tenu de l’avoir toujours autour du cou », a dit le fils aîné de feu Cheikh Béthio Thioune, dans une large interview accordée à L’Observateur.

Revenant sur son nouveau rôle, Serigne Saliou Thioune soutient, « le statut de guide des Thiantacônes ne m’a jamais intéressé. Serigne Mountakha m’a intronisé et, en tant que Khalife de Serigne Touba, on ne peut que suivre ses recommandations à la lettre. Parce que nous sommes des talibés mourides avant d’être des Thiantacônes. On ne discute pas un ndiguël ».