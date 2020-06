Ernest Obama et Maurice Kamto (c) Droits réservés

L’affaire Ernest Obama n’en finit plus d’occuper la scène médiatique. Après le lynchage orchestré par les Dinosaures de l’information lundi matin, Vision 4 revient avec un nouveau reportage sous la plume de Sylvestre Messi.

La télévision africaine est étonnée de voir Maurice Kamto prendre fait et cause pour Ernest Obama dans l’affaire qui l’oppose à son ex patron Jean Pierre Amougou Belinga. Vision 4 suspecte même le président du MRC d’être de mèche avec le journaliste pour porter atteinte à l’image du PDG du groupe L’Anecdote.

«Personne n’aurait pu imaginer ces deux profils s’associer (Obama et Kamto, NDLR) pour nuire à la réputation de Jean Pierre Amougou Belinga. Mais dans un tweet plutôt surprenant, Maurice Kamto farouche opposant au régime en place manifesté son soutien à Ernest Obama, ancien Directeur de Vision 4 accusé pour détournements, surfacturation et haute trahison», peut-on écouter dans le papier de Sylvestre Messi, diffusée au journal de 20h du 22 juin 2020.

«Le candidat malheureux à la présidentielle 2018 dont les sorties convainquent de moins en moins les Camerounais, aurait donc par coup de baguette magique, oublié l’hostilité de son nouveau protégé au Mouvement pour la renaissance du Cameroun, parti au sein duquel ce dernier était reconnu persona non grata pour ses prises de position», lance-t-il dans la suite de son propos.

En effet, dans un tweet datant du dimanche 21 juin, le Pr Kamto a appelé au respect de la dignité humaine et des droits de l’homme dans la gestion du dossier Obama.

«Le mépris de la dignité est l’un des visages de l’Etat de non-droit au Cameroun. M. Obama, comme tout citoyen Camerounais, a droit à la présomption d’innocence, au respect de son image et de sa dignité. Que la justice camerounaise serve le droit et non les puissances de l’ombre», a écrit l’avocat international.