Nouveaux programmes: Pape Cheikh Diallo annonce une nouvelle renaissance de King Fm

Pape Cheikh Diallo veut un nouveau visage pour la radio King Fm dont il est le directeur. Un changement qui lui a valu une réflexion de quatre mois. Ce matin a eu lieu le lancement de la nouvelle grille de programmes. Beaucoup de grands animateurs sont attendus pour faire parti de la King Fm « la deuxième radio la plus écoutée au Sénégal après la Tfm » selon Pape Cheikh Diallo. Et la nouveauté c’est qu’en sus de la musique King Fm aura une petite rédaction et des infos surtout culturelles seront diffusés toutes les heures. En plus d’une matinale. Une nouvelle renaissance.

