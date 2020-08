Le ministre de la santé et de l’action social ne devait porter la communication pour combattre la pandémie du Covid-19, mais plutôt un médecin qui connait la gravité de la chose.

Selon la fille de Serigne Abdou Aziz Sy Al amine, qui a fait une formation en microbiologie, les Khalifes généraux font un travail remarquable en montrant l’exemple à suivre. “La maladie continue de tuer et les autorités doivent tenir un langage de vérité au lieu de baisser les bras…”

Pour elle, au delà des conséquences sanitaires, les Sénégalais doivent comprendre que les conséquences économiques sont plus graves. Et le combat aujourd’hui doit se concentrer sur les jeunes qui sont dans le secteur informel…Il faut leur faire comprendre que la maladie continue, et d’ici quelques mois, ils ne pourront plus tirer gain de leurs petites activités à cause de la récession qui menace…

La maladie a été sous estimée au début par les autorités qui n’ont pas impliqué les religieux. L’Etat a fait ce qu’il pouvait, mais ça ne marche pas. Alors, le gouvernement doit recouvrir aux dahira mourides, Tidianes layenes… à travers leurs guides religieux comme Serigne Modou Kara, Serigne Moustapha Sy Al Mahtoom, Serigne Moustapha Sy Al Amine pour une nouvelle campagne de communication…

