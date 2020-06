Le Sénégal sera bientôt doté de nouveaux textes sur les transports terrestres. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Me Omar Youm, a présenté hier en commission le projet de textes de la nouvelle loi d’orientation et d’organisation des transports terrestres. Il a défendu le projet devant les membres de la commission de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Infrastructures et des Transports de l’Assemblée nationale en présence du Ministre Mayacine Camara.